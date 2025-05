3ULL

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Navn3ULL

RangNo.1712

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning4,723,235,871

Max Udbud50,000,000,000

Samlet Udbud15,315,550,334.36799

Cirkulationshastighed0.0944%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.010498957183248165,2023-12-16

Laveste pris0.000275923973430748,2023-06-28

Offentlig blockchainPLAYA3ULL

IndledningPLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.