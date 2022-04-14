Tokenomika pro YETI (YETI)
Informace o YETI (YETI)
YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution.
The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem.
YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.
YETI (YETI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YETI (YETI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika YETI (YETI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YETI (YETI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YETI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YETI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YETI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYETI!
Předpověď ceny YETI
Chcete vědět, kam může YETI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YETI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.