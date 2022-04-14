Tokenomika pro WiFi Map (WIFI)
WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator.
We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App:
- $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests.
- Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests
- Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks.
- Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot.
- eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward.
- Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data.
- WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.
WiFi Map (WIFI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WiFi Map (WIFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika WiFi Map (WIFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro WiFi Map (WIFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WIFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WIFI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro WIFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWIFI!
