Tokenomika pro THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

Zjistěte klíčové informace o THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN)

This project is about shitcoin, there are lot of shitcoins on the market, we are the king of them all. We are DEV based wIth a growing community. A video that will be eternal and a coin that will go to multi million. Alot of people pass up a good opportunity and we are giving it to them. We are a very safe community. I want everyone to be happy and stop buying shitcoins. There are to many rug pulls

Oficiální webové stránky:
https://www.thefinalbitcoincto.com/

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 39.29K
Celkový objem:
$ 978.41M
Objem v oběhu:
$ 978.41M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 39.29K
Historické maximum:
$ 0.006008
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHITCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHITCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHITCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHITCOIN!

Předpověď ceny SHITCOIN

Chcete vědět, kam může SHITCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHITCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.