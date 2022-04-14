Tokenomika pro Synthesizer Dog (SYNDOG)

Zjistěte klíčové informace o Synthesizer Dog (SYNDOG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Synthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since.

The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

Oficiální webové stránky:
https://www.synthesizerdog.fun/

Synthesizer Dog (SYNDOG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Synthesizer Dog (SYNDOG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 416.35K
$ 416.35K
Celkový objem:
$ 959.29M
$ 959.29M
Objem v oběhu:
$ 959.29M
$ 959.29M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 416.35K
$ 416.35K
Historické maximum:
$ 0.01089851
$ 0.01089851
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00043402
$ 0.00043402

Tokenomika Synthesizer Dog (SYNDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Synthesizer Dog (SYNDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYNDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYNDOG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.