Tokenomika pro Swarm Network (TRUTH)

Tokenomika pro Swarm Network (TRUTH)

Zjistěte klíčové informace o Swarm Network (TRUTH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:54:01 (UTC+8)
USD

Swarm Network (TRUTH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Swarm Network (TRUTH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 308.90M
$ 308.90M$ 308.90M
Historické maximum:
$ 0.05174
$ 0.05174$ 0.05174
Historické minimum:
$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878
Aktuální cena:
$ 0.03089
$ 0.03089$ 0.03089

Informace o Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Oficiální webové stránky:
https://swarmnetwork.ai/
Bílá kniha:
https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Tokenomika Swarm Network (TRUTH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Swarm Network (TRUTH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRUTH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRUTH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRUTH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRUTH!

Jak nakupovat TRUTH

Chtěli byste si přidat Swarm Network (TRUTH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TRUTH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Swarm Network (TRUTH)

Analýza historie cen TRUTH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TRUTH

Chcete vědět, kam může TRUTH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRUTH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim