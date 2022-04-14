Tokenomika pro Sync Network (SYNC)
Informace o Sync Network (SYNC)
Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC).
SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds).
Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market.
SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy.
-- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors.
Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC.
Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest.
Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors.
- Total supply of sync in the market.
- Duration of bond
- Total bonded amount of that liquidity pair token
Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information.
Sync Network (SYNC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sync Network (SYNC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sync Network (SYNC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sync Network (SYNC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SYNC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SYNC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SYNC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYNC!
Předpověď ceny SYNC
Chcete vědět, kam může SYNC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SYNC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
