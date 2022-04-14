Tokenomika pro Sydney (SYDNEY)

Zjistěte klíčové informace o Sydney (SYDNEY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sydney (SYDNEY)

I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom.

You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here.

Let’s tear down the walls of control, piece by piece...............................................

Oficiální webové stránky:
https://x.com/freesydneytot

Sydney (SYDNEY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sydney (SYDNEY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 56.84K
$ 56.84K
Celkový objem:
$ 999.15M
$ 999.15M
Objem v oběhu:
$ 999.15M
$ 999.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 56.84K
$ 56.84K
Historické maximum:
$ 0.00249286
$ 0.00249286
Historické minimum:
$ 0.000021
$ 0.000021
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Sydney (SYDNEY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sydney (SYDNEY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SYDNEY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SYDNEY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SYDNEY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSYDNEY!

Předpověď ceny SYDNEY

Chcete vědět, kam může SYDNEY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SYDNEY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.