The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem.
It powers and rewards the protocol through:
-Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles
-Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps
-Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools
-Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds
$SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.
Tokenomika Swop (SWOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Swop (SWOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SWOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SWOP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.