Tokenomika pro Star AI (MSTAR)

Zjistěte klíčové informace o Star AI (MSTAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Star AI (MSTAR)

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

Oficiální webové stránky:
https://merlinstarter.com/
Bílá kniha:
https://docs.merlinstarter.com/

Star AI (MSTAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Star AI (MSTAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.43M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 594.81M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.40M
Historické maximum:
$ 0.074826
Historické minimum:
$ 0.00139022
Aktuální cena:
$ 0.00240095
Tokenomika Star AI (MSTAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Star AI (MSTAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MSTAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MSTAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MSTAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMSTAR!

Předpověď ceny MSTAR

Chcete vědět, kam může MSTAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MSTAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.