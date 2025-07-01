Tokenomika pro Test (TST)

Tokenomika pro Test (TST)

Zjistěte klíčové informace o Test (TST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Test (TST)

The test meme coin posted by CZ on the Binance Chain.

Oficiální webové stránky:
https://testtoken.vip/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x86Bb94DdD16Efc8bc58e6b056e8df71D9e666429

Test (TST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Test (TST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.62M
$ 25.62M$ 25.62M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 946.76M
$ 946.76M$ 946.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.5278
$ 0.5278$ 0.5278
Historické minimum:
$ 0.000049417650844423
$ 0.000049417650844423$ 0.000049417650844423
Aktuální cena:
$ 0.02706
$ 0.02706$ 0.02706

Hloubková struktura tokenu Test (TST)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů TST. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Note: There is no direct data for a token named "Test" in the available sources. The following is a comprehensive overview of token economics mechanisms, using best practices and real-world examples from leading crypto projects, to illustrate the typical structures for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. If you have a specific project in mind, please clarify the full name or ticker.

Issuance Mechanism

Tokens are typically issued through a combination of initial allocations (such as ICOs, private sales, or airdrops) and ongoing emissions (such as mining, staking rewards, or ecosystem incentives). The issuance schedule is often designed to balance immediate liquidity needs with long-term sustainability.

Example Structure:

  • Initial Coin Offering (ICO): A significant portion (e.g., 33%) is unlocked at launch for immediate distribution.
  • Mining/Transaction Mining: Ongoing issuance to incentivize network participation (e.g., 51% of total supply distributed daily to users).
  • Vesting Schedules: Gradual release of tokens to teams, investors, and ecosystem funds over several years.

Allocation Mechanism

Token allocations are divided among various stakeholders to align incentives and support ecosystem growth. A typical allocation table might look like:

Allocation Category% of Total SupplyVesting/Unlocking Details
Initial Coin Offering (ICO)33%Immediate or short-term unlock
Team20%Multi-year vesting, often with a cliff
Existing Investors13%Gradual vesting, often over several years
Community & Ecosystem Initiatives24%Released over time to support growth
Ecosystem Fund2.4%Linear release over several years
Livestreaming/Marketing3%Used for adoption and promotional activities
Foundation2%Long-term sustainability and planning
Liquidity & Exchanges2.6%For market making and exchange listings

Usage and Incentive Mechanism

Tokens are designed to drive engagement and utility within the ecosystem. Common mechanisms include:

  • Staking: Users lock tokens to secure the network or participate in governance, earning rewards.
  • Liquidity Mining: Providing liquidity to pools (e.g., on DEXs) in exchange for token rewards.
  • Fee Sharing: Token holders receive a share of platform fees.
  • Governance: Tokens grant voting rights on protocol upgrades and treasury management.
  • Ecosystem Grants: Funding for developers and community initiatives.

Locking Mechanism

Locking mechanisms are implemented to align long-term incentives and prevent immediate sell-offs:

  • Vesting Schedules: Team and investor tokens are locked and released gradually (e.g., linear vesting over 4 years with a 6-month cliff).
  • Staking Locks: Users must lock tokens for a set period (e.g., 28 days) to earn rewards or participate in governance.
  • Penalty for Early Unlock: Early withdrawal from vesting or staking may incur penalties, which are redistributed to remaining participants.

Unlocking Time

Unlocking schedules are transparent and designed to minimize market shocks:

  • Linear Unlocking: Tokens are released in equal increments over a defined period (e.g., quarterly or daily).
  • Cliff Periods: No tokens are released until a certain period has passed (e.g., 6 months), after which vesting begins.
  • Full Unlock: All tokens are unlocked by a specific date (e.g., 100% unlocked by 2029).

Example Unlocking Table

CategoryUnlock StartUnlock EndUnlock TypeCliff PeriodAmount Unlocked per Period
Team2025-072029-07Linear6 monthsPro-rata quarterly
Investors2025-072029-07Linear6 monthsPro-rata quarterly
Community Initiatives2025-072029-07LinearNonePro-rata quarterly
ICO2025-072025-07ImmediateNone100% at TGE

Summary

The token economics of a well-structured project like "Test" would typically feature:

  • Balanced initial and ongoing issuance
  • Diverse allocation to stakeholders
  • Robust usage and incentive mechanisms
  • Transparent and fair locking/unlocking schedules

These mechanisms are designed to foster long-term growth, align incentives, and ensure the stability and sustainability of the ecosystem. If you need details for a specific token, please provide its full name or ticker for a targeted analysis.

Tokenomika Test (TST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Test (TST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTST!

Jak nakupovat TST

Chtěli byste si přidat Test (TST) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TST, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Test (TST)

Analýza historie cen TST pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TST

Chcete vědět, kam může TST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.