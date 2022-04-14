Tokenomika pro Stables Labs USDX (USDX)

Zjistěte klíčové informace o Stables Labs USDX (USDX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

Stables Labs USDX (USDX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Stables Labs USDX (USDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 676.27M
Celkový objem:
$ 678.68M
Objem v oběhu:
$ 678.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 676.27M
Historické maximum:
$ 1.057
Historické minimum:
$ 0.944423
Aktuální cena:
$ 0.996441
Tokenomika Stables Labs USDX (USDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Stables Labs USDX (USDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDX!

Prohlášení

