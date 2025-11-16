Tokenomika pro PlayMindProtocol (PMIND)

Tokenomika pro PlayMindProtocol (PMIND)

Zjistěte klíčové informace o PlayMindProtocol (PMIND), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:47:29 (UTC+8)
PlayMindProtocol (PMIND): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PlayMindProtocol (PMIND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 10.00T
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.70M
Historické maximum:
$ 0.5797
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.00000307
Informace o PlayMindProtocol (PMIND)

PlayMind is a decentralized smart yield protocol on BNB Chain, purpose-built for GameFi and NFT economies. By fusing AI automation, multi-chain DeFi strategies, and DAO governance, PlayMind transforms the way users earn, hedge, and deploy assets across the GameFi universe. From fragmented farms to intelligent optimization — PlayMind is the next-gen infrastructure for programmable GameFi returns.

Oficiální webové stránky:
https://www.playmind.finance
Bílá kniha:
https://playmindprocotol.gitbook.io/playmindprocotol/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7e381e6b4cca12129e312409e88be14d159ee6bc

Tokenomika PlayMindProtocol (PMIND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PlayMindProtocol (PMIND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PMIND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PMIND, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PMIND rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPMIND!

Jak nakupovat PMIND

Chtěli byste si přidat PlayMindProtocol (PMIND) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PMIND, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro PlayMindProtocol (PMIND)

Analýza historie cen PMIND pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PMIND

Chcete vědět, kam může PMIND zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PMIND kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

