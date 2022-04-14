Tokenomika pro Solamander (SOLY)

Tokenomika pro Solamander (SOLY)

Zjistěte klíčové informace o Solamander (SOLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Solamander (SOLY)

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

Oficiální webové stránky:
https://solyonsol.io/

Solamander (SOLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solamander (SOLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 39.52K
$ 39.52K$ 39.52K
Celkový objem:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
Objem v oběhu:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 39.52K
$ 39.52K$ 39.52K
Historické maximum:
$ 0.0046885
$ 0.0046885$ 0.0046885
Historické minimum:
$ 0.00002592
$ 0.00002592$ 0.00002592
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Solamander (SOLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solamander (SOLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SOLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SOLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SOLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSOLY!

Předpověď ceny SOLY

Chcete vědět, kam může SOLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SOLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.