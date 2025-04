Co je Solamander (SOLY)

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Solamander (SOLY) Oficiální webová stránka