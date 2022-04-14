Tokenomika pro SadCat (SAD)

Zjistěte klíčové informace o SadCat (SAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SadCat (SAD)

SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.

https://sadcat.me/

Tržní kapitalizace: $ 19.95K
$ 19.95K
$ 19.95K
Celkový objem:
$ 99.29M
$ 99.29M
Objem v oběhu:
$ 93.11M
$ 93.11M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.28K
$ 21.28K
Historické maximum:
$ 0.01859897
$ 0.01859897
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00021428
$ 0.00021428

Tokenomika SadCat (SAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SadCat (SAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAD!

Předpověď ceny SAD

Chcete vědět, kam může SAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

