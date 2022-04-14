Tokenomika pro SadCat (SAD)
Informace o SadCat (SAD)
SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: “The cat is sad, but rich!” It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community.
SadCat (SAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SadCat (SAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SadCat (SAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SadCat (SAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.