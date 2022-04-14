Tokenomika pro ryoshi with knife (RYOSHI)

Tokenomika pro ryoshi with knife (RYOSHI)

Zjistěte klíčové informace o ryoshi with knife (RYOSHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ryoshi with knife (RYOSHI)

sharpest meme on cronos

Oficiální webové stránky:
https://ebisusbay.com
Bílá kniha:
https://ebisusbay.notion.site/ryoshi-with-knife-2b4f034697fc445b96f9a9620785a7d4?pvs=4

ryoshi with knife (RYOSHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ryoshi with knife (RYOSHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 396.90K
$ 396.90K$ 396.90K
Celkový objem:
$ 777.78T
$ 777.78T$ 777.78T
Objem v oběhu:
$ 777.78T
$ 777.78T$ 777.78T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 396.90K
$ 396.90K$ 396.90K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika ryoshi with knife (RYOSHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ryoshi with knife (RYOSHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RYOSHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RYOSHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RYOSHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRYOSHI!

Předpověď ceny RYOSHI

Chcete vědět, kam může RYOSHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RYOSHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.