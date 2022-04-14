Tokenomika pro ApeCoin (APE)

Zjistěte klíčové informace o ApeCoin (APE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Oficiální webové stránky:
http://apecoin.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381

ApeCoin (APE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ApeCoin (APE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 491.33M
$ 491.33M$ 491.33M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 752.65M
$ 752.65M$ 752.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 652.80M
$ 652.80M$ 652.80M
Historické maximum:
$ 50
$ 50$ 50
Historické minimum:
$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708$ 0.3544842084576708
Aktuální cena:
$ 0.6528
$ 0.6528$ 0.6528

Tokenomika ApeCoin (APE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ApeCoin (APE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů APE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu APE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro APE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAPE!

Jak nakupovat APE

Chtěli byste si přidat ApeCoin (APE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu APE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ApeCoin (APE)

Analýza historie cen APE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny APE

Chcete vědět, kam může APE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen APE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.