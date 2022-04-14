Tokenomika pro Prosper (PROS)

Tokenomika pro Prosper (PROS)

Zjistěte klíčové informace o Prosper (PROS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Oficiální webové stránky:
https://prosper-fi.com
Bílá kniha:
https://docs.prosper-fi.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x915424Ac489433130d92B04096F3b96c82e92a9D

Prosper (PROS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Prosper (PROS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.12M
$ 13.12M$ 13.12M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 51.39M
$ 51.39M$ 51.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 1.6407
$ 1.6407$ 1.6407
Historické minimum:
$ 0.025453314164864925
$ 0.025453314164864925$ 0.025453314164864925
Aktuální cena:
$ 0.25537
$ 0.25537$ 0.25537

Hloubková struktura tokenu Prosper (PROS)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů PROS. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Overview

Prosper is a decentralized protocol that tokenizes Bitcoin hashrate, allowing users to gain exposure to Bitcoin mining rewards through its native token, PROS. The protocol is designed to be community-driven, with a focus on transparency, decentralization, and long-term sustainability.

Issuance Mechanism

  • Hashrate-Backed Issuance: The PROS token supply is directly backed by Bitcoin mining hashrate. The Prosper foundation acquires and manages mining hardware, and the hashrate-per-token ratio is determined by the foundation as the protocol progresses toward full launch.
  • No Explicit Inflation Schedule Disclosed: There is no detailed public information on a fixed inflation rate or a pre-set emission curve. The supply is tied to the amount of hashrate managed by the foundation.

Allocation Mechanism

While specific allocation percentages and categories (such as team, investors, community, etc.) are not explicitly detailed in the available sources, Prosper emphasizes:

  • Community-Driven Distribution: The protocol aims for a decentralized and transparent allocation, with community members playing a significant role in governance and future protocol decisions.
  • Foundation Ownership: The Prosper foundation ensures that the token supply is always backed by corresponding mining hardware and live hashrate.

Usage and Incentive Mechanism

  • Governance: PROS holders can participate in protocol governance, voting on key decisions and ecosystem development.
  • Rewards: Token holders indirectly earn Bitcoin mining rewards, as the protocol distributes mining proceeds to the community.
  • Ecosystem Participation: Developers and builders can utilize PROS tokens to create new use cases and contribute to the protocol’s growth.
  • Composability: The tokens are designed to be composable, enabling integration with other DeFi protocols and applications.

Locking Mechanism

  • No Explicit Locking/Vesting Details: There is no detailed public information on token locking, vesting schedules, or specific unlock events for PROS tokens. The protocol’s focus is on ensuring that tokens in circulation are always backed by live hashrate, rather than on traditional vesting or lockup mechanisms.

Unlocking Time

  • Not Publicly Disclosed: There is no explicit schedule or timeline for token unlocks or vesting events. The protocol’s design centers on the dynamic relationship between token supply and managed hashrate, rather than on a fixed unlock calendar.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceBacked by Bitcoin mining hashrate; managed by Prosper foundation
AllocationCommunity-driven, foundation ensures hashrate backing; no detailed public breakdown
Usage/IncentivesGovernance, mining rewards, ecosystem participation, composability
LockingNo explicit locking/vesting schedule disclosed
UnlockingNo public unlock schedule; supply tied to hashrate management

Additional Notes

  • Prosper is actively upgrading its token contract, with details available on its official website and documentation.
  • The protocol’s unique approach centers on bridging Bitcoin mining and DeFi, with a strong emphasis on community ownership and governance.

For the most up-to-date and detailed information, refer to the official Prosper documentation and news updates:

  • Prosper Documentation
  • Prosper News
  • Token Upgrade Guide

Limitations:
Due to the lack of explicit public disclosures on allocation percentages, vesting, and unlock schedules, this summary is based on the most current and available protocol documentation and official communications as of July 2025. For investment or participation decisions, always consult the latest official sources.

Tokenomika Prosper (PROS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Prosper (PROS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PROS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PROS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PROS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPROS!

Jak nakupovat PROS

Chtěli byste si přidat Prosper (PROS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu PROS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Prosper (PROS)

Analýza historie cen PROS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny PROS

Chcete vědět, kam může PROS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PROS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.