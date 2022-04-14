Tokenomika pro Rubicon (RUBI)
Informace o Rubicon (RUBI)
Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform.
The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.
Rubicon (RUBI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rubicon (RUBI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Rubicon (RUBI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Rubicon (RUBI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RUBI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RUBI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RUBI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRUBI!
Předpověď ceny RUBI
Chcete vědět, kam může RUBI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RUBI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.