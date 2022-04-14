Tokenomika pro Puff The Dragon (PUFF)

Zjistěte klíčové informace o Puff The Dragon (PUFF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Puff The Dragon (PUFF)

What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.

Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.

Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.

There is no additional supply.

48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Oficiální webové stránky:
https://puffthedragon.xyz/

Puff The Dragon (PUFF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Puff The Dragon (PUFF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 74.52M
$ 74.52M
Celkový objem:
$ 888.89M
$ 888.89M
Objem v oběhu:
$ 888.89M
$ 888.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 74.52M
$ 74.52M
Historické maximum:
$ 0.330448
$ 0.330448
Historické minimum:
$ 0.03916614
$ 0.03916614
Aktuální cena:
$ 0.083684
$ 0.083684

Tokenomika Puff The Dragon (PUFF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Puff The Dragon (PUFF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUFF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUFF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUFF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUFF!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.