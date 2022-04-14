Tokenomika pro USUAL (USUAL)

Zjistěte klíčové informace o USUAL (USUAL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o USUAL (USUAL)

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

Oficiální webové stránky:
https://usual.money/
Bílá kniha:
https://docs.usual.money/start-here/why-usual
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E

USUAL (USUAL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro USUAL (USUAL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 95.05M
Celkový objem:
$ 4.00B
Objem v oběhu:
$ 1.15B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 329.20M
Historické maximum:
$ 1.6531
Historické minimum:
$ 0.05957884122345306
Aktuální cena:
$ 0.0823
Tokenomika USUAL (USUAL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro USUAL (USUAL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USUAL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USUAL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USUAL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSUAL!

