Tokenomika pro Ontology Token (ONT)

Tokenomika pro Ontology Token (ONT)

Zjistěte klíčové informace o Ontology Token (ONT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ontology Token (ONT)

Ontologie je nový vysokovýkonný veřejný blockchainový projekt a distribuovaná platforma důvěry spolupráce. Ontologie poskytuje nové vysokovýkonné veřejné blockchainy, které zahrnují řadu kompletních distribuovaných účtových knih a systémů chytrých smluv. Ontologie blockchainový rámec podporuje veřejné blockchainové systémy a je schopen přizpůsobit různé veřejné blockchainy pro různé aplikace. Ontologie podporuje spolupráci mezi řetězci sítí pomocí svých různých protokolových skupin. Ontologie bude neustále poskytovat běžné moduly na základní infrastrukturu pro různé druhy distribuovaných scénářů, například pro distribuovaný digitální identifikační rámec, distribuční výměnu datových protokolů atd. Na základě konkrétních požadavků scénáře Ontologie nadále vyvíjí nové běžné moduly.

Oficiální webové stránky:
https://ont.io/
Bílá kniha:
https://docs.ont.io
Block Explorer:
https://explorer.ont.io/

Ontology Token (ONT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ontology Token (ONT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 135.01M
$ 135.01M$ 135.01M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 914.70M
$ 914.70M$ 914.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 147.60M
$ 147.60M$ 147.60M
Historické maximum:
$ 2.96
$ 2.96$ 2.96
Historické minimum:
$ 0.1058056271007376
$ 0.1058056271007376$ 0.1058056271007376
Aktuální cena:
$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476

Tokenomika Ontology Token (ONT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ontology Token (ONT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ONT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ONT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ONT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuONT!

Jak nakupovat ONT

Chtěli byste si přidat Ontology Token (ONT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ONT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ontology Token (ONT)

Analýza historie cen ONT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ONT

Chcete vědět, kam může ONT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ONT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.