Ontologie je nový vysokovýkonný veřejný blockchainový projekt a distribuovaná platforma důvěry spolupráce. Ontologie poskytuje nové vysokovýkonné veřejné blockchainy, které zahrnují řadu kompletních distribuovaných účtových knih a systémů chytrých smluv. Ontologie blockchainový rámec podporuje veřejné blockchainové systémy a je schopen přizpůsobit různé veřejné blockchainy pro různé aplikace. Ontologie podporuje spolupráci mezi řetězci sítí pomocí svých různých protokolových skupin. Ontologie bude neustále poskytovat běžné moduly na základní infrastrukturu pro různé druhy distribuovaných scénářů, například pro distribuovaný digitální identifikační rámec, distribuční výměnu datových protokolů atd. Na základě konkrétních požadavků scénáře Ontologie nadále vyvíjí nové běžné moduly.
Tokenomika Ontology Token (ONT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ontology Token (ONT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ONT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ONT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
