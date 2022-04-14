Tokenomika pro Edge (EDGE)

Zjistěte klíčové informace o Edge (EDGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Oficiální webové stránky:
https://www.definitive.fi
Bílá kniha:
https://docs.definitive.fi
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110

Edge (EDGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Edge (EDGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 61.92M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 203.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 304.97M
Historické maximum:
$ 0.33939
Historické minimum:
$ 0.027842638057250423
Aktuální cena:
$ 0.30497
Tokenomika Edge (EDGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Edge (EDGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EDGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EDGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EDGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEDGE!

Jak nakupovat EDGE

Chtěli byste si přidat Edge (EDGE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EDGE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Edge (EDGE)

Analýza historie cen EDGE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EDGE

Chcete vědět, kam může EDGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EDGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.