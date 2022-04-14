Tokenomika pro Prism (PRISM)

Tokenomika pro Prism (PRISM)

Zjistěte klíčové informace o Prism (PRISM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books.

PRISM Token Utility:

Governance

Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers

Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later)

Stakers get tickets in trading competitions

Oficiální webové stránky:
https://prism.ag

Prism (PRISM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Prism (PRISM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.02M
$ 1.02M
Celkový objem:
$ 1.91B
$ 1.91B
Objem v oběhu:
$ 1.83B
$ 1.83B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.06M
$ 1.06M
Historické maximum:
$ 0.04643859
$ 0.04643859
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0005566
$ 0.0005566

Tokenomika Prism (PRISM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Prism (PRISM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PRISM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PRISM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PRISM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRISM!

