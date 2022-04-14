Tokenomika pro PhoenixDAO (PHNX)

Zjistěte klíčové informace o PhoenixDAO (PHNX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PhoenixDAO (PHNX)

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

Oficiální webové stránky:
https://phoenixdao.io/
Bílá kniha:
https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf

PhoenixDAO (PHNX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PhoenixDAO (PHNX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.41K
$ 24.41K
Celkový objem:
$ 110.00M
$ 110.00M
Objem v oběhu:
$ 51.90M
$ 51.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 51.75K
$ 51.75K
Historické maximum:
$ 0.318999
$ 0.318999
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00047041
$ 0.00047041

Tokenomika PhoenixDAO (PHNX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PhoenixDAO (PHNX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHNX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHNX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHNX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHNX!

Předpověď ceny PHNX

Chcete vědět, kam může PHNX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PHNX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.