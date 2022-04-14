Tokenomika pro PEON (PEON)
Informace o PEON (PEON)
Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders.
Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built:
an on-chain presale game
meme competitions with AI
staking for NFTs
Peon AI Agent for trading on our site
full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers
We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH.
This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk.
Smash never stops.
PEON (PEON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEON (PEON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PEON (PEON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PEON (PEON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PEON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PEON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PEON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEON!
Předpověď ceny PEON
Chcete vědět, kam může PEON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.