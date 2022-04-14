Tokenomika pro ooni (OONI)

Zjistěte klíčové informace o ooni (OONI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ooni (OONI)

ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.ooni.art/

ooni (OONI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ooni (OONI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 37.02K
$ 37.02K
Celkový objem:
$ 999.75M
$ 999.75M
Objem v oběhu:
$ 979.17M
$ 979.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 37.80K
$ 37.80K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ooni (OONI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ooni (OONI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OONI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OONI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OONI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOONI!

Předpověď ceny OONI

Chcete vědět, kam může OONI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OONI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.