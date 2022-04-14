Tokenomika pro O Intelligence Coin (OI)

Zjistěte klíčové informace o O Intelligence Coin (OI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o O Intelligence Coin (OI)

OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI.

O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

Oficiální webové stránky:
https://www.o.xyz/

O Intelligence Coin (OI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro O Intelligence Coin (OI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.08M
Celkový objem:
$ 1.00
Objem v oběhu:
$ 1.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.08M
Historické maximum:
$ 213,062,243
Historické minimum:
$ 7,375,145
Aktuální cena:
$ 13,067,446
Tokenomika O Intelligence Coin (OI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro O Intelligence Coin (OI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOI!

Předpověď ceny OI

Chcete vědět, kam může OI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.