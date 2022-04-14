Tokenomika pro Noah Terminal (NOAHAI)
Informace o Noah Terminal (NOAHAI)
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals.
Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
Noah Terminal (NOAHAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Noah Terminal (NOAHAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Noah Terminal (NOAHAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Noah Terminal (NOAHAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NOAHAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NOAHAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NOAHAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOAHAI!
