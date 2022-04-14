Tokenomika pro Nash (NEX)
Informace o Nash (NEX)
Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know.
The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions.
NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.
Nash (NEX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nash (NEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nash (NEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nash (NEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.