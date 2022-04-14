Tokenomika pro MXY6900 (MXY)
Informace o MXY6900 (MXY)
MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.
MXY6900 (MXY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MXY6900 (MXY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika MXY6900 (MXY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MXY6900 (MXY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MXY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MXY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MXY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMXY!
Předpověď ceny MXY
Chcete vědět, kam může MXY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MXY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.