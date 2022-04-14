Tokenomika pro Calcify Tech (CALCIFY)
Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.
Calcify Tech (CALCIFY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Calcify Tech (CALCIFY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Calcify Tech (CALCIFY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Calcify Tech (CALCIFY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CALCIFY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CALCIFY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CALCIFY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCALCIFY!
Historie cen pro Calcify Tech (CALCIFY)
Analýza historie cen CALCIFY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny CALCIFY
Chcete vědět, kam může CALCIFY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CALCIFY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
