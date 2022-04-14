Tokenomika pro Monkex (MONKEX)

Zjistěte klíčové informace o Monkex (MONKEX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Monkex (MONKEX)

Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics.

What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time.

Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com

Oficiální webové stránky:
https://monkex.net

Monkex (MONKEX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Monkex (MONKEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 67.31K
$ 67.31K
$ 67.31K$ 67.31K
Celkový objem:
$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M
Objem v oběhu:
$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 67.31K
$ 67.31K
$ 67.31K$ 67.31K
Historické maximum:
$ 0.141239
$ 0.141239$ 0.141239
Historické minimum:
$ 0.00475736
$ 0.00475736$ 0.00475736
Aktuální cena:
$ 0.01155487
$ 0.01155487$ 0.01155487

Tokenomika Monkex (MONKEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Monkex (MONKEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MONKEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MONKEX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MONKEX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMONKEX!

Předpověď ceny MONKEX

Chcete vědět, kam může MONKEX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MONKEX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.