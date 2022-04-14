Tokenomika pro Miracle Play (MPT)

Zjistěte klíčové informace o Miracle Play (MPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Miracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play

Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

Oficiální webové stránky:
https://miracleplay.gg/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y

Miracle Play (MPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Miracle Play (MPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M
Celkový objem:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
Objem v oběhu:
$ 852.82M
$ 852.82M$ 852.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.31M
$ 13.31M$ 13.31M
Historické maximum:
$ 0.136579
$ 0.136579$ 0.136579
Historické minimum:
$ 0.00475254
$ 0.00475254$ 0.00475254
Aktuální cena:
$ 0.01280532
$ 0.01280532$ 0.01280532

Tokenomika Miracle Play (MPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Miracle Play (MPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMPT!

Předpověď ceny MPT

Chcete vědět, kam může MPT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MPT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.