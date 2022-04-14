Tokenomika pro LoopBurn (LBP)

Zjistěte klíčové informace o LoopBurn (LBP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

Oficiální webové stránky:
https://lpbsonic.xyz
Bílá kniha:
https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn

LoopBurn (LBP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LoopBurn (LBP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 56.11K
Celkový objem:
$ 601.70K
Objem v oběhu:
$ 589.70K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 57.26K
Historické maximum:
$ 0.288981
Historické minimum:
$ 0.02533986
Aktuální cena:
$ 0.094659
Tokenomika LoopBurn (LBP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LoopBurn (LBP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LBP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LBP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LBP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLBP!


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.