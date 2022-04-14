Tokenomika pro L24AI AGENT (L24AI)

Tokenomika pro L24AI AGENT (L24AI)

Zjistěte klíčové informace o L24AI AGENT (L24AI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o L24AI AGENT (L24AI)

L24AI is the first AI Agent launched on Live24.fun, designed to supercharge your token launch or meme coin. @L24AIAGENT unleashes AI-powered Twitter agents that automate community engagement, outreach, and content creation. Maximize your impact with 24/7 AI-driven growth, ensuring continuous and seamless interactions. With L24AI, you can effortlessly scale your project, engage your community, and boost visibility, all while saving time and resources.

Oficiální webové stránky:
https://live24.fun/

L24AI AGENT (L24AI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro L24AI AGENT (L24AI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.00K
$ 26.00K$ 26.00K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.00K
$ 26.00K$ 26.00K
Historické maximum:
$ 0.00226277
$ 0.00226277$ 0.00226277
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika L24AI AGENT (L24AI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro L24AI AGENT (L24AI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů L24AI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu L24AI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro L24AI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuL24AI!

Předpověď ceny L24AI

Chcete vědět, kam může L24AI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen L24AI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.