KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities.
KRWO (KRWO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KRWO (KRWO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KRWO (KRWO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KRWO (KRWO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KRWO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KRWO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KRWO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKRWO!
