Zjistěte klíčové informace o Kolytics (KOLT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kolytics (KOLT)

Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.

Oficiální webové stránky:
https://kolytics.pro
Bílá kniha:
https://kolytics.gitbook.io

Kolytics (KOLT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kolytics (KOLT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 528.45K
$ 528.45K$ 528.45K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 660.56K
$ 660.56K$ 660.56K
Historické maximum:
$ 0.241981
$ 0.241981$ 0.241981
Historické minimum:
$ 0.0220526
$ 0.0220526$ 0.0220526
Aktuální cena:
$ 0.066205
$ 0.066205$ 0.066205

Tokenomika Kolytics (KOLT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kolytics (KOLT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KOLT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KOLT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KOLT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKOLT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.