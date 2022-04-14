Tokenomika pro KINO (KINO)

Tokenomika pro KINO (KINO)

Zjistěte klíčové informace o KINO (KINO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KINO (KINO)

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

Oficiální webové stránky:
https://abstractkino.xyz/

KINO (KINO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KINO (KINO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 332.71K
$ 332.71K$ 332.71K
Celkový objem:
$ 991.16M
$ 991.16M$ 991.16M
Objem v oběhu:
$ 991.16M
$ 991.16M$ 991.16M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 332.71K
$ 332.71K$ 332.71K
Historické maximum:
$ 0.00048731
$ 0.00048731$ 0.00048731
Historické minimum:
$ 0.00003721
$ 0.00003721$ 0.00003721
Aktuální cena:
$ 0.00033513
$ 0.00033513$ 0.00033513

Tokenomika KINO (KINO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KINO (KINO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KINO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KINO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KINO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKINO!

Předpověď ceny KINO

Chcete vědět, kam může KINO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KINO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.