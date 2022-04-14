Tokenomika pro Ikigai (IKIGAI)

Zjistěte klíčové informace o Ikigai (IKIGAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ikigai (IKIGAI)

It's a new meta, but it's a good meta!

Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose.

Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living.

If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it.

Oficiální webové stránky:
https://ikigaionsol.com/

Ikigai (IKIGAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ikigai (IKIGAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.16K
Celkový objem:
$ 821.44M
Objem v oběhu:
$ 821.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.16K
Historické maximum:
$ 0.00411775
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Ikigai (IKIGAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ikigai (IKIGAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IKIGAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IKIGAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IKIGAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIKIGAI!

Předpověď ceny IKIGAI

Chcete vědět, kam může IKIGAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IKIGAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.