Tokenomika pro Goodle ($GOODLE)

Zjistěte klíčové informace o Goodle ($GOODLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Goodle ($GOODLE)

🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:

-vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch

  • Accelerates meme inspired liquidity for creators
  • Community-centric approach to DeFi and entertainment
  • Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth

Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.

🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:

-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi

  • Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
  • Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
  • Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers

Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.

Oficiální webové stránky:
http://gogoodle.com/

Goodle ($GOODLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Goodle ($GOODLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.03K
Celkový objem:
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 78.27B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.81K
Historické maximum:
$ 0.00001501
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Goodle ($GOODLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Goodle ($GOODLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $GOODLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $GOODLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $GOODLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$GOODLE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.