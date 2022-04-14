Tokenomika pro Glorp (GLORP)
Informace o Glorp (GLORP)
Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.
Glorp (GLORP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Glorp (GLORP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Glorp (GLORP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Glorp (GLORP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GLORP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GLORP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GLORP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLORP!
