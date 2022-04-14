Tokenomika pro Nexo (NEXO)

Zjistěte klíčové informace o Nexo (NEXO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Oficiální webové stránky:
https://nexo.com
Bílá kniha:
https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Nexo (NEXO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nexo (NEXO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 883.28M
$ 883.28M$ 883.28M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 646.15M
$ 646.15M$ 646.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.37B
$ 1.37B$ 1.37B
Historické maximum:
$ 1.5845
$ 1.5845$ 1.5845
Historické minimum:
$ 0.0433327
$ 0.0433327$ 0.0433327
Aktuální cena:
$ 1.367
$ 1.367$ 1.367

Tokenomika Nexo (NEXO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nexo (NEXO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEXO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEXO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEXO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEXO!

Jak nakupovat NEXO

Chtěli byste si přidat Nexo (NEXO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NEXO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Nexo (NEXO)

Analýza historie cen NEXO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NEXO

Chcete vědět, kam může NEXO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEXO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

