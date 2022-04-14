Tokenomika pro GameBoy (GBOY)

Zjistěte klíčové informace o GameBoy (GBOY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GameBoy (GBOY)

The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.

Oficiální webové stránky:
https://www.gboysolana.com/

GameBoy (GBOY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GameBoy (GBOY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.67K
$ 21.67K
Celkový objem:
$ 996.00M
$ 996.00M
Objem v oběhu:
$ 996.00M
$ 996.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.67K
$ 21.67K
Historické maximum:
$ 0.00183012
$ 0.00183012
Historické minimum:
$ 0.00001385
$ 0.00001385
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika GameBoy (GBOY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GameBoy (GBOY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GBOY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GBOY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GBOY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGBOY!

Předpověď ceny GBOY

Chcete vědět, kam může GBOY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GBOY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.