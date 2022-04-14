Tokenomika pro FUEGO (FUEGO)

Zjistěte klíčové informace o FUEGO (FUEGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base.

A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens.

Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders.

In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

Oficiální webové stránky:
https://fuegobase.io/
Bílá kniha:
https://ibased.gitbook.io/fuego

FUEGO (FUEGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FUEGO (FUEGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 924.88K
Celkový objem:
$ 77.94M
Objem v oběhu:
$ 77.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 924.88K
Historické maximum:
$ 0.08759
Historické minimum:
$ 0.00356484
Aktuální cena:
$ 0.011872
Tokenomika FUEGO (FUEGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FUEGO (FUEGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FUEGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FUEGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Prohlášení

