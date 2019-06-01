Tokenomika pro Ferrum Network (FRM)

Zjistěte klíčové informace o Ferrum Network (FRM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ferrum Network (FRM)

Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects.

Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space.

With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.

Oficiální webové stránky:
https://ferrum.network
Bílá kniha:
https://ferrum.network/wp-content/uploads/2019/06/Ferrum-Network-Whitepaper.pdf

Ferrum Network (FRM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ferrum Network (FRM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 146.71K
Celkový objem:
$ 597.09M
Objem v oběhu:
$ 287.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 305.21K
Historické maximum:
$ 0.969562
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00050217
Tokenomika Ferrum Network (FRM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ferrum Network (FRM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FRM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FRM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FRM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRM!

Předpověď ceny FRM

Chcete vědět, kam může FRM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FRM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.