Tokenomika pro EXMO Coin (EXM)
Informace o EXMO Coin (EXM)
EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.
EXMO Coin (EXM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EXMO Coin (EXM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika EXMO Coin (EXM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro EXMO Coin (EXM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EXM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EXM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EXM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEXM!
Předpověď ceny EXM
Chcete vědět, kam může EXM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EXM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.