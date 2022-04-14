Tokenomika pro DYOR hub (DYORHUB)

Tokenomika pro DYOR hub (DYORHUB)

Zjistěte klíčové informace o DYOR hub (DYORHUB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o DYOR hub (DYORHUB)

DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space.

Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources.

Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments.

Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.

Oficiální webové stránky:
https://dyorhub.xyz/

DYOR hub (DYORHUB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DYOR hub (DYORHUB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 114.01K
$ 114.01K$ 114.01K
Celkový objem:
$ 997.51M
$ 997.51M$ 997.51M
Objem v oběhu:
$ 997.51M
$ 997.51M$ 997.51M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 114.01K
$ 114.01K$ 114.01K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011426
$ 0.00011426$ 0.00011426

Tokenomika DYOR hub (DYORHUB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DYOR hub (DYORHUB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DYORHUB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DYORHUB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DYORHUB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDYORHUB!

Předpověď ceny DYORHUB

Chcete vědět, kam může DYORHUB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DYORHUB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.