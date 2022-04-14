Tokenomika pro DYOR hub (DYORHUB)
Informace o DYOR hub (DYORHUB)
DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space.
Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources.
Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments.
Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.
DYOR hub (DYORHUB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DYOR hub (DYORHUB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DYOR hub (DYORHUB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DYOR hub (DYORHUB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DYORHUB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DYORHUB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DYORHUB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDYORHUB!
Předpověď ceny DYORHUB
Chcete vědět, kam může DYORHUB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DYORHUB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.