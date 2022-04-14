Tokenomika pro DOTZ (DOTZ)

Zjistěte klíčové informace o DOTZ (DOTZ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o DOTZ (DOTZ)

We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money

Oficiální webové stránky:
https://dotzshow.com

DOTZ (DOTZ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DOTZ (DOTZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.83K
Celkový objem:
$ 758.53M
Objem v oběhu:
$ 460.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 86.94K
Historické maximum:
$ 0.00271026
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011461
Tokenomika DOTZ (DOTZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DOTZ (DOTZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOTZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOTZ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOTZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOTZ!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.